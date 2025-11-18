В Петербурге рухнула часть строящегося трехэтажного здания

Как сообщало URA.RU ранее, недавно в Москве в Бабушкинском районе обрушились межэтажные перекрытия в четырехэтажном доме, где проводились ремонтные работы. А в Тимирязевском районе при обрушении перекрытия в здании реабилитационного центра пострадал рабочий.