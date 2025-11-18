Ричмонд
В Петербурге рухнула часть строящегося трехэтажного здания

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на Большой Разночинной улице произошло обрушение части возводимого трехэтажного здания. Строение должно стать частью элитного жилого комплекса. В результате ЧП пострадали три человека.

Строители пострадали из-за рухнувших лесов.

«На площадке начали заливать бетон, не выдержали металлические подпорки под опалубкой. В момент ЧП на стройке находились четверо рабочих. Трое упали, четвертый зацепился за арматуру», — уточняет сайт 78.ру.

По сведениям издания, один мужчина в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести. Место обрушения оцеплено. На территории работают кинологи, выясняя, нет ли людей под завалами.

Как сообщало URA.RU ранее, недавно в Москве в Бабушкинском районе обрушились межэтажные перекрытия в четырехэтажном доме, где проводились ремонтные работы. А в Тимирязевском районе при обрушении перекрытия в здании реабилитационного центра пострадал рабочий.