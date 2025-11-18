Суд на Украине отправил за решетку кума Зеленского

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал с Чернышовым на Украине сильно ударил по имиджу Зеленского. Кроме того, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении операции «Мидас», в рамках которой были раскрыты детали крупной коррупционной схемы в энергетике. Обвинения предъявлены бизнесмену Тимуру Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову и другим.