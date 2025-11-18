Ричмонд
Суд на Украине отправил за решетку кума Зеленского

На Украине суд отправил под арест бывшего вице-премьера страны Алексея Чернышова. Об этом говорится в судебных документах.

Суд отправил под стражу Чернышова.

«Применить меру пресечения в виде содержания под стражей для Чернышова сроком на 60 дней», — сообщается в трансляции на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда Украины. Чернышов приходится кумом президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал с Чернышовым на Украине сильно ударил по имиджу Зеленского. Кроме того, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении операции «Мидас», в рамках которой были раскрыты детали крупной коррупционной схемы в энергетике. Обвинения предъявлены бизнесмену Тимуру Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову и другим.