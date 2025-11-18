Ричмонд
Заснувшая в машине девушка на скорости вылетела из двери на дорогу Башкирии

Пассажирка заснула и на полном ходу вылетела из «Жигулей» в башкирском городе Октябрьский. Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Башкортостану.

По словам представителей ведомства, инцидент произошел в ночь на 16 ноября, когда 19-летняя девушка познакомилась с двумя молодыми людьми в кафе. Компания решила поехать в ночное заведение, провела там некоторое время, потом забрала других знакомых и вернулась в кафе. Хозяин машины попросил товарища перепарковать транспорт. Когда тот поехал, то резко вошел в поворот, и девушка выпала из легковушки на проезжую часть.

— Стражи порядка доставили в отдел причастных к происшествию граждан — двоих парней. По факту произошедшего будет принято процессуальное решение. Девушка — студентка одного из колледжей Туймазов — за медицинской помощью и в полицию не обращалась, — передает «Башинформ».

Другой необычный случай произошел в середине октября, когда отец по невнимательности забыл своего сына, который отошел по естественной нужде, на 545-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области.