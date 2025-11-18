Подростки попытались приготовить пельмени на Вечном огне в Усть-Лабинске

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено как двое подростков жарят еду на пламени “Вечного огня” в городе Усть-Лабинске», — отметили в telegram-канале правоохранительных органов. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не только оскорбляют чувства граждан, но и являются нарушением закона.