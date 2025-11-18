Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные устроили стрельбу у жилого комплекса в Тюмени

Неизвестные лица устроили стрельбу вблизи жилого комплекса «Домашний» в Тюмени. По информации SHOT, инцидент произошёл около 21:30 по местному времени. Один из мужчин произвёл автоматную очередь из неустановленного оружия.

Источник: Life.ru

Неизвестные устроили стрельбу у жилого комплекса в Тюмени. Видео © Telegram / SHOT.

Как сообщают местные жители, перед этим они заметили под окнами подозрительное скопление людей. Нарушители успели скрыться до прибытия полиции, которая в настоящее время проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в американском городе Ньюарк неизвестные открыли стрельбу по прохожим. В результате инцидента погибли двое человек, среди которых оказался десятилетний мальчик.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.