Двое подростков пожарили еду на Вечном огне в Краснодарском крае

Правоохранители начали проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором двое подростков жарят еду на пламени Вечного огня в кубанском Усть-Лабинске. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.