Двое подростков пожарили еду на Вечном огне в Краснодарском крае

Правоохранители начали проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором двое подростков жарят еду на пламени Вечного огня в кубанском Усть-Лабинске. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.
— Данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.
Видео происшествия опубликовал Telegram-канал 112.
Две девочки пожарили зефир на Вечном огне мемориала Воинам-рабочим одного из заводов Каменска-Уральского. Другой случай также произошел в Краснодарском крае, где две девочки 13 и 14 лет вырвали и разбросали цветы у Вечного огня.
В поселке Семибратово Ярославской области школьник 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал.