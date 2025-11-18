На трассе в Ростовской области столкнулись машина и мопед, есть пострадавшие

Авария случилась днем на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Предварительно, 69-летний водитель «Нивы» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил проезд. В итоге произошло столкновение с мопедом, после чего двухколесный транспорт наехал на остановившийся на перекрестке «Ниссан Кошкай».