На трассе в Ростовской области столкнулись машина и мопед, есть пострадавшие

На трассе Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области в ДТП пострадали 46-летний водитель мопеда «Форестер Альфа» и его 14-летний пассажир. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась днем на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Предварительно, 69-летний водитель «Нивы» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил проезд. В итоге произошло столкновение с мопедом, после чего двухколесный транспорт наехал на остановившийся на перекрестке «Ниссан Кошкай».
Детали и причины случившегося выясняют сотрудники полиции.
Донским водителям напоминают: перекресток — зона повышенной опасности, в таких местах нужно снижать скорость и быть особенно осторожными.
