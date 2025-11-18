Ричмонд
На трассе в Ростовской области столкнулись машина и мопед, есть пострадавшие

Взрослый и подросток на мопеде пострадали в аварии на донской трассе.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области в ДТП пострадали 46-летний водитель мопеда «Форестер Альфа» и его 14-летний пассажир. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась днем на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Предварительно, 69-летний водитель «Нивы» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил проезд. В итоге произошло столкновение с мопедом, после чего двухколесный транспорт наехал на остановившийся на перекрестке «Ниссан Кошкай».

Детали и причины случившегося выясняют сотрудники полиции.

Донским водителям напоминают: перекресток — зона повышенной опасности, в таких местах нужно снижать скорость и быть особенно осторожными.

