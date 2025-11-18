Летчик Богдан раскрыл детали подготовки к первому полету Су-75

Истребитель Checkmate был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, а его зарубежная презентация состоялась в том же году в Дубае. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отмечал, что данный самолет может стать платформой для совместной разработки с международными партнерами.