Очередной соратник Зеленского сбежал с Украины из-за скандала с коррупцией

Как сообщало URA.RU ранее, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила об отсутствии нарушений в своей профессиональной деятельности. Она покинула пост министра энергетики Украины после обвинений в участии в коррупционной схеме, связанной с предпринимателем Миндичем. Отставка Гринчук стала частью широкого коррупционного скандала в энергетической сфере страны, который также затронул министра юстиции Германа Галущенко.