Подростки пытались пожарить пельмени на Вечном огне в Краснодарском крае

В городе Усть-Лабинск Краснодарского края подростки попытались приготовить пельмени на Вечном огне. Видеозапись инцидента широко распространилась в социальных сетях, после чего привлекла внимание правоохранительных органов.

Источник: Life.ru

Подростки пытались пожарить пельмени на Вечном огне. Видео © Telegram / Наш Усть-Лабинск.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности несовершеннолетних, участвовавших в инциденте, а также их родителей. По факту произошедшего проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Life.ru сообщал, что неизвестные лица устроили стрельбу вблизи жилого комплекса «Домашний» в Тюмени. Как сообщают местные жители, перед этим они заметили под окнами подозрительное скопление людей. Нарушители успели скрыться до прибытия полиции.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.