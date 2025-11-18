Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монголия на встрече с Путиным дала добро на открытие филиала банка из РФ

Власти Монголии готовы разрешить открытие филиала банка из России. Об этом рассказал премьер страны Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Монголия укрепляет сотрудничество с Россией.

Власти Монголии готовы разрешить открытие филиала банка из России. Об этом рассказал премьер страны Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы готовы дать все разрешения на открытие филиала российского банка», — передает РИА Новости слова премьера Монголии. Он добавил, что финансовое учреждение поможет осуществлять платежи между странами.

Ранее в ходе официального мероприятия состоялась встреча президента России Путина с премьер-министром Монголии Занданшатаром. Они обсудили отношения между странами.