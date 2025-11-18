Монголия на встрече с Путиным дала добро на открытие филиала банка из РФ

Монголия укрепляет сотрудничество с Россией.
Власти Монголии готовы разрешить открытие филиала банка из России. Об этом рассказал премьер страны Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы готовы дать все разрешения на открытие филиала российского банка», — передает РИА Новости слова премьера Монголии. Он добавил, что финансовое учреждение поможет осуществлять платежи между странами.
Ранее в ходе официального мероприятия состоялась встреча президента России Путина с премьер-министром Монголии Занданшатаром. Они обсудили отношения между странами.