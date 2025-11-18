В Челябинске жестко задержали водителя, который заехал на капот другого авто. Видео

Недавно в Челябинске пьяный водитель Ford, лишенный прав, врезался в ограждение и столб. Уровень алкоголя в его крови составил 1,282 мг/л. На мужчину завели уголовное дело, так как ранее он был уже наказан за нетрезвую езду и сел за руль, будучи лишенным прав.