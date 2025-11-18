ДТП с участием нескольких машин произошло в Москве на Ленинском проспекте

Авария с участием нескольких машин произошла на Ленинском проспекте в столице. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что ДТП случилось на Ленинском проспекте, в районе дома № 168 строение 1.
— Движение в районе аварии в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города.
В этот же день ДТП произошло на проспекте Андропова на юге столицы. Столкнулись четыре машины, прилетел санитарный вертолет Московского авиационного центра. «Вертушка» забрала одного из пострадавших в аварии, чтобы доставить его в больницу.
16 ноября ДТП произошло на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе. Из-за аварии образовалась пробка протяженностью 2,5 километра. Никто из водителей не пострадал.