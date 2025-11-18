Ричмонд
Минобороны: 18 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ

За 10 часов силы ПВО ликвидировали 18 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

18 украинских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Инциденты зафиксированы в период с 13.00 мск до 23.00 мск 18 ноября.

Уточняется, что российские системы ПВО поразили 18 украинских дронов над территориями семи регионов, в их числе Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская области и Москва с областью.

«С 13.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передает ведомство в Telegram-канале.

