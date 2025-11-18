Силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Россией

В этот же день дежурными силами противовоздушной обороны Воронежской области были уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал. Обломки снарядов повредили кровлю частного дома и автомобиль. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.