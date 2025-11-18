Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Россией

Средства и силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 18 украинских дронов над РФ. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщило Министерство обороны России.

— С 13:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 18 беспилотников ВСУ над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской областями, Московским регионом, Ростовской и Тульской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В этот же день дежурными силами противовоздушной обороны Воронежской области были уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал. Обломки снарядов повредили кровлю частного дома и автомобиль. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По данным Telegram-канала Shot, в небе над Воронежской областью сбили по меньшей мере шесть ракет Вооруженных сил Украины. Противник запустил снаряды из Харьковской области.

Министерство обороны отчиталось, что в ночь на 18 ноября над российскими регионами ликвидировали 31 украинский беспилотник.