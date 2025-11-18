В США решили опубликовать материалы по делу Эпштейна

Силовики задержали Эпштейна в июле 2019 года. Уголовное дело против финансиста прекратили в августе 2019 года после его самоубийства в тюрьме. Спустя пять лет, в январе 2024-го, достоянием гласности стала часть документов по громкому делу. В материалах фигурировали более 150 человек, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, принц Эндрю и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. При этом самого Трампа также подозревают в связях с Эпштейном, который был обвинен в торговле секс-услугами несовершеннолетних.