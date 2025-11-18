Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За день ПВО сбила 18 БПЛА над семью регионами РФ, включая Московский

Российские средства противовоздушной обороны за десять часов 18 ноября сбили над регионами 18 украинских беспилотников. БПЛА уничтожили в период с 13:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 13:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.

Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Ростовской областей. А также в небе над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырёх уничтоженных украинских БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше