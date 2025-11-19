Ричмонд
Вашингтон резко отменил встречу с главой Офиса Зеленского из-за скандала в Киеве

Переговоры между спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, запланированные на завтра в Турции, отменены. Об этом сообщает сообщает журналист The Economist Оливер Кэролл.

Вашингтон отреагировал на коррупционный скандал на Украине.

«Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаба скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу», — написал Кэролл.

Ермак может отправиться в Лондон для встречи с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который сейчас занимает должность посла постсоветской республики в Великобритании, пишет издание «Страна» на ссылкой на нардепа от оппозиционной партии «Голос» Ярослава Железняка. Предполагается, что Ермак предложит Залужному должность премьер-министра Украины.

Отмена переговоров между Уиткоффом и Ермаком происходит на фоне сообщений о возможном увольнении последнего с поста главы Офиса президента Украины. Ранее Ермак уже был вовлечен в международный скандал, связанный с Трампом и импичментом последнего в 2019 году, где он выполнял роль посредника в контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

