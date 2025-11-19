Вашингтон резко отменил встречу с главой Офиса Зеленского из-за скандала в Киеве

Отмена переговоров между Уиткоффом и Ермаком происходит на фоне сообщений о возможном увольнении последнего с поста главы Офиса президента Украины. Ранее Ермак уже был вовлечен в международный скандал, связанный с Трампом и импичментом последнего в 2019 году, где он выполнял роль посредника в контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.