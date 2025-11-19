Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю

Всего зарегистрировано 95 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самые популярные мошеннические схемы — «Звонок от службы безопасности банка», «Мошенничество при онлайн-покупке» и «Предложение дополнительного заработка».
Нижегородцев призывают никогда не сообщать персональные данные по телефону, не переводить деньги по указанию звонящих, проверять продавцов перед онлайн-покупками, избегать 100% предоплаты и не верить гарантиям высокой доходности.
Ранее сообщалось, что нижегородка потеряла 25 тысяч рублей при аренде квартиры через интернет.