Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю

158 млн рублей похитили мошенники у жители Нижегородской области на прошлой неделе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Источник: Время

Всего зарегистрировано 95 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самые популярные мошеннические схемы — «Звонок от службы безопасности банка», «Мошенничество при онлайн-покупке» и «Предложение дополнительного заработка».

Нижегородцев призывают никогда не сообщать персональные данные по телефону, не переводить деньги по указанию звонящих, проверять продавцов перед онлайн-покупками, избегать 100% предоплаты и не верить гарантиям высокой доходности.

Ранее сообщалось, что нижегородка потеряла 25 тысяч рублей при аренде квартиры через интернет.