Екатеринбуржец вылетел на встречку и устроил серьезную аварию, пострадали трое. Фото

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина — Отрадная ВАЗ-2106 вылетел на встречку и «впечатался» в иномарку Hyundai Solaris. В результате пассажир отечественной легковушки в тяжелом состоянии. Водители также получили травмы и были доставлены в больницы города, рассказал URA.RU очевидец ДТП.

Всех пострадавших доставили в разные больницы.

«ВАЗ-2106 выехал на встречку. В результате произошло лобовое столкновение с корейской иномаркой. Пассажир “шестерки” пострадал больше всего, у него перелом большой и малой берцовой кости. В тяжелом состоянии его доставили в 36 городскую больницу. У водителя ВАЗ-2106 черепно-мозговая травма, он доставлен в 23 больницу. Владелец Hyundai Solaris получил ушиб почки, он в 40 городской больнице», — заявил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.