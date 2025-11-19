Екатеринбуржец вылетел на встречку и устроил серьезную аварию, пострадали трое. Фото

«ВАЗ-2106 выехал на встречку. В результате произошло лобовое столкновение с корейской иномаркой. Пассажир “шестерки” пострадал больше всего, у него перелом большой и малой берцовой кости. В тяжелом состоянии его доставили в 36 городскую больницу. У водителя ВАЗ-2106 черепно-мозговая травма, он доставлен в 23 больницу. Владелец Hyundai Solaris получил ушиб почки, он в 40 городской больнице», — заявил собеседник агентства.