В многоэтажке Пскова сорвался лифт с матерью и тремя детьми

В Пскове на улице Советской Армии 17 ноября лифт сорвался в шахту. Об этом сообщает «КП-Псков».
В лифте оказались женщина и трое её детей. Кабина, как стало известно, застряла между вторым и третьим этажами.
«Если бы он просто остановился, это было бы не так страшно. Но он резко полетел вниз, и тормоза не сработали», — поделились жильцы дома.
По словам пассажиров, они испытали сильный шок: «Всех охватила паника, они присели, а малыши начали плакать».
Соседи сообщили, что аварийные службы приехали спустя лишь 40 минут. Однако директор компании «Псковтехсервис-ЖКХ» Артур Каухчан заявил, что команда прибыла уже через 20 минут. С его слов лифт обслуживает компания «Псковлифт», и он прошёл техническое обследование в сентябре.
«Лифт всё же сработал на тормозах. Да, он сорвался, но автоматика включила сброс, тормоза сработали. Все неполадки уже устранили», — заявил Артур Каухчан.
Ранее в Санкт -Петербурге возбудили уголовное дело после падения лифта с пассажирами. Кабина была в эксплуатации, несмотря на технические неисправности.