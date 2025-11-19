Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростеха дал прогноз, когда РФ вернется на 2 место по экспорту оружия

Россия наращивает экспорт оружия и скоро вернется на второе место в мире по объему поставок. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов рассказал о перспективах экспорта вооружений.

Россия наращивает экспорт оружия и скоро вернется на второе место в мире по объему поставок. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Через два-три года, я вас уверяю, мы снова поднимемся до второго места в мире», — передает РИА Новости слова Чемезова. Он высказал свой прогноз на выставке Dubai Airshow 2025.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что экспорт российского оружия влияет на положение страны в глобальной политике. Он указывал на постепенный отказ ряда государств от западного оружия в пользу российского из-за его эффективности и более низкой стоимости.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше