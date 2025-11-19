Глава Ростеха дал прогноз, когда РФ вернется на 2 место по экспорту оружия

Чемезов рассказал о перспективах экспорта вооружений.
Россия наращивает экспорт оружия и скоро вернется на второе место в мире по объему поставок. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Через два-три года, я вас уверяю, мы снова поднимемся до второго места в мире», — передает РИА Новости слова Чемезова. Он высказал свой прогноз на выставке Dubai Airshow 2025.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что экспорт российского оружия влияет на положение страны в глобальной политике. Он указывал на постепенный отказ ряда государств от западного оружия в пользу российского из-за его эффективности и более низкой стоимости.