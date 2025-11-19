Экс-советник Буша по РФ объяснил, почему не стоит надеяться на скорые переговоры по Украине

«Россия и США по-разному оценили итоги встречи на Аляске, что привело к паузе в переговорах по Украине. Стороны вышли с тех переговоров с противоположным пониманием достигнутых договоренностей и взятых обязательств. Это различие стало очевидным при обсуждении новой встречи между главами МИД Сергеем Лавровым и Марко Рубио, после чего стало ясно, что время для следующего саммита президентов еще не настало», — сказал Грэм. Его цитирует «РБК».