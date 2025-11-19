Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Буша по РФ объяснил, почему не стоит надеяться на скорые переговоры по Украине

Переговоры России и США по Украине приостановились из-за расхождений в трактовке договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом заявил американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

Бывший помощник президента США указал на причину разногласий с Россией.

Переговоры России и США по Украине приостановились из-за расхождений в трактовке договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Об этом заявил американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

«Россия и США по-разному оценили итоги встречи на Аляске, что привело к паузе в переговорах по Украине. Стороны вышли с тех переговоров с противоположным пониманием достигнутых договоренностей и взятых обязательств. Это различие стало очевидным при обсуждении новой встречи между главами МИД Сергеем Лавровым и Марко Рубио, после чего стало ясно, что время для следующего саммита президентов еще не настало», — сказал Грэм. Его цитирует «РБК».

По словам Грэма, сторонам требуется масштабная подготовительная работа, которую невозможно провести быстро. Он отметил, что, судя по заявлениям из Кремля и Белого дома, обе стороны сохраняют «элемент оптимизма» в возможности урегулирования конфликта, однако на это потребуется больше времени и усилий, чем предполагалось изначально.

Эксперт также призвал не преувеличивать значение паузы в стамбульских переговорах по Украине, поскольку она может быть связана с необходимостью анализа ранее обсужденных вопросов или предстоящими праздниками. Кроме того, Грэм предположил, что коррупционный скандал на Украине отвлекает внимание президента Владимира Зеленского от вопросов урегулирования и не стимулирует к более энергичным поискам решений.

Переговоры России и США по Украине приостановились из-за различий в трактовке итогов саммита на Аляске. Ранее Сергей Лавров опровергал заявления бывшего спецпредставителя США Курта Волкера о неготовности Москвы к мирному соглашению и подчеркивал, что Россия стремится к урегулированию конфликта. При этом глава МИД РФ отмечал, что для продуктивных встреч необходима инициатива с американской стороны.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше