Двое подростков поджарили еду на пламени Вечного огня на Кубани

По данному факту организована проверка.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Краснодарского края начала проверку после появления информации о неуважительном поведении подростков на мемориале в Усть-Лабинске. Поводом стал инцидент, запечатлённый на распространённом в соцсетях видео, где школьники использовали Вечный огонь для приготовления пищи.

Опубликованные кадры быстро вызвали широкий общественный отклик и обсуждение в сети. После их обнаружения сотрудники правоохранительных органов внесли инцидент в официальный учёт и приступили к уточнению всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщили в региональном управлении МВД, материалы по ситуации собраны и переданы для последующей проверки. Сейчас уточняется степень причастности подростков и возможные последствия их действий.

Ранее в Дагестане суд добавил двум девушкам, которые были приговорены к условным срокам за варку кофе над Вечным огнем, штраф в размере 2 млн рублей каждой.