Двое подростков поджарили еду на пламени Вечного огня на Кубани

Полиция Краснодарского края начала проверку после появления информации о неуважительном поведении подростков на мемориале в Усть-Лабинске. Поводом стал инцидент, запечатлённый на распространённом в соцсетях видео, где школьники использовали Вечный огонь для приготовления пищи.