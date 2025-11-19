Ричмонд
Пермская пенсионерка вернула отданные мошенника деньги

Пенсионерке из Березников (Пермский край) удалось вернуть 200 тысяч рублей, которые она отдала мошенникам по схеме «родственник в беде». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

«Пожилая женщина стала жертвой мошенников: ей позвонил человек, представившийся ее дочерью, сообщил о ДТП и потребовал деньги для избежания уголовной ответственности. Затем мнимый сотрудник правоохранительных органов подтвердил эту информацию. Женщина передала злоумышленникам 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали курьера преступной группы. Суд признал мужчину виновным в совершении мошенничества и приговорил его к условному сроку. В ходе следствия он добровольно возместил 20 тысяч рублей. Остаток похищенной суммы его обязали возместить в рамках гражданского иска.

Судебные приставы арестовали счета должника, обратили взыскание на зарплату и запретили регистрационные действия с его земельным участком. В результате пенсионерке вернули все украденные деньги.

Ранее URA.RU рассказывало, что пожилой пермяк вернул деньги, украденные дистанционными мошенниками. Мужчина обратился в надзорное ведомство, которая через суд добилась возврата суммы неосновательного обогащения.