Пермская пенсионерка вернула отданные мошенника деньги

«Пожилая женщина стала жертвой мошенников: ей позвонил человек, представившийся ее дочерью, сообщил о ДТП и потребовал деньги для избежания уголовной ответственности. Затем мнимый сотрудник правоохранительных органов подтвердил эту информацию. Женщина передала злоумышленникам 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.