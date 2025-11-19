Пострадавшего в Красногорске от мины-ловушки мальчика вывели из седативного сна

Мать мальчика, пострадавшего от взрыва мины-ловушки в подмосковном Красногорске, рассказала о состоянии сына спустя неделю после инцидента. По её словам, 9-летний ребёнок всё ещё находится под наблюдением врачей в Детском центре имени Рошаля.