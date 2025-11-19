Пострадавшего в Красногорске от мины-ловушки мальчика вывели из седативного сна

«Он чувствует себя пободрее. Уже не под седацией, но всё ещё лежит в клинике. Сегодня врачи хотят начать реабилитацию, подключать психологов. Всё хорошо», — приводит слова матери MSK1.RU.
Ранее Life.ru сообщал, что мальчика вводили медикаментозный сон из-за постоянных болей. В результате взрыва он получил тяжёлые травмы рук. В ходе шестичасовой операции врачам пришлось ампутировать часть пальцев.
Напомним, взрыв произошёл из-за самодельного устройства, заложенного в десятирублёвую купюру. Ребёнок попытался поднять деньги с земли, что спровоцировало детонацию. Мощность взрывного устройства составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.