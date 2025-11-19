Над регионами России уничтожили 18 украинских БПЛА

Минобороны России сообщило, что в течение десяти часов российских военных удалось перехватить и уничтожить восемнадцать беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины.
По данным ведомства, воздушные цели были зафиксированы и ликвидированы в нескольких регионах страны. Дроны были сбиты на территории от центральной части России до южных областей.
Системы ПВО сработали в Калужской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Тульской и Московской областях, где все обнаруженные аппараты были своевременно нейтрализованы.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности полетов в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.