Shot: ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США

ВСУ попытались атаковать Воронежскую область американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом во вторник, 18 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что удар наносился накануне из Харьковской области.
— Сначала думали, что бьют из РСЗО. Но после уничтожения стало ясно, что атаковали ATACMS. Всего были найдены обломки четырех американских ракет, — сказано в публикации.
Отмечается, что их сбили над лесом, поэтому обошлось без разрушений.
В августе издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Соединенных Штатов с конца весны запрещает ВСУ применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России.
По данным Telegram-канала Shot, 18 ноября в небе над Воронежской областью сбили по меньшей мере шесть ракет Вооруженных сил Украины. Противник запустил снаряды из Харьковской области.
Военные США вывезли установки для запуска ракет Tomahawk с военной базы в Японии, написало 17 ноября агентство Kyodo. По данным источника, изначально установки планировали вывезти 25 ноября. К 10 ноября местные общественники выразили обеспокоенность нахождением американской техники в стране — они потребовали у Министерства обороны обратиться к Соединенным Штатам с целью вывоза установок из Японии.