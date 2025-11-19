Ливан сообщил о гибели 11 человек при ударе Израиля по лагерю палестинцев

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели не менее одиннадцати человек в результате удара израильской авиации по лагерю палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге страны. Несколько пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести.
Целью атаки, по имеющейся информации, стал тренировочный объект, связанный с движением ХАМАС. Удар пришёлся на район рядом с мечетью Халеда ибн Валида, куда было выпущено несколько ракет.
До этого также сообщалось о поражении автомобиля в этом же районе израильским беспилотником, что указывало на нарастающую напряжённость в зоне конфликта.
Ранее сообщалось, что командир роты «Ан-Нухба» в составе бригад «Аль-Кассам» (военного крыла палестинского движения ХАМАС) Яхья аль-Мабхух был убит в результате израильского авиаудара в центральной части сектора Газа.