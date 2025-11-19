Ричмонд
Неуправляемая фура вылетела с челябинской трассы М-5, один человек погиб

На федеральной трассе М-5 «Урал» вблизи Златоуста (Челябинская область) вечером 18 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель грузового автомобиля Shacman с полуприцепом, который двигался со стороны Уфы по направлению Челябинска, съехал в кювет и опрокинулся.

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе около Златоуста.

«ДТП произошло в 19 часов во вторник на 1750-м километре трассы М-5. Мужчина 1967 года рождения скончался до приезда скорой помощи», — уточняется в группе «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «Вконтакте».

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Очевидцы происшествия предполагают, что водитель мог заснуть или ему стало плохо за рулем.

Как сообщало URA.RU ранее, весной 2020 года мусоровоз влетел в стелу на въезде в Златоуст. Тогда от полученных травм погиб 54-летний мужчина.