Неуправляемая фура вылетела с челябинской трассы М-5, один человек погиб

На федеральной трассе М-5 «Урал» вблизи Златоуста (Челябинская область) вечером 18 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель грузового автомобиля Shacman с полуприцепом, который двигался со стороны Уфы по направлению Челябинска, съехал в кювет и опрокинулся.