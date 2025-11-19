Ричмонд
Во Владимирской области произошел пожар в складском помещении

По данным оперативных служб, информации о пострадавших или погибших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Петушках Владимирской области пожарные работают над устранением крупного возгорания, которое охватило складское помещение и прилегающие отходы. По предварённым оценкам, огонь распространился более чем на 2,2 тыс. квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС поздним вечером 18 ноября. Возгорание произошло на территории одного из складских объектов на улице Клязьменской, где пламя быстро охватило значительную площадь.

По данным оперативных служб, информации о пострадавших или погибших нет. Для ликвидации пожара задействованы несколько десятков специалистов и свыше десятка единиц техники, которые продолжают борьбу с огнем.

Ранее сообщалось, что в киргизском городе Ош при пожаре в частном доме погибли женщина и ее пятеро детей.