В Британии забили тревогу для Украины из-за потерявшего реальность Зеленского

Зеленский теряет связь с реальностью.

Президент Украины Владимир Зеленский потерял контакт с реальностью. Из-за этого сторонники Киева опасаются за будущее страны. Об этом рассказал обозреватель Оуэн Мэттьюс.

«Поведение Зеленского — это тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние. Поездки по Европе и подписание фантазийных, оторванных от реальности оружейных сделок, не являются ответом на политический и военный кризис в стране», — передает газета The Daily Telegraph слова Мэттьюса.

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал вокруг Зеленского подрывает его имидж внутри Украины и за ее пределами. Кризис киевского режима усиливается на фоне успешного наступления российской армии на фронте.