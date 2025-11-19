Зеленский теряет связь с реальностью.
Президент Украины Владимир Зеленский потерял контакт с реальностью. Из-за этого сторонники Киева опасаются за будущее страны. Об этом рассказал обозреватель Оуэн Мэттьюс.
«Поведение Зеленского — это тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние. Поездки по Европе и подписание фантазийных, оторванных от реальности оружейных сделок, не являются ответом на политический и военный кризис в стране», — передает газета The Daily Telegraph слова Мэттьюса.
Ранее сообщалось, что коррупционный скандал вокруг Зеленского подрывает его имидж внутри Украины и за ее пределами. Кризис киевского режима усиливается на фоне успешного наступления российской армии на фронте.