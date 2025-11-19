«Ничего не осталось, только стены»: очевидцы рассказали о страшном пожаре в Алгабасе

Трагедия случилась ранним утром. Причина пожара пока неизвестна. Как рассказывают очевидцы, вокруг стоял душераздирающий крик. Люди пытались выбраться из полыхающего дома, но решетки на окнах не дали им шанса.
«Я услышала страшные крики. Побежала туда, увидела, как горит дом. Тогда еще люди кричали, на втором этаже пытались выбить окна и решетки, но не могли. По соседям побежала, будила всех, кого могла. Это очень страшно!» — делится соседка Ханымай Жунисова.
Соседи рассказывают: в какой-то момент кровля дома рухнула. Прибывшие пожарные нашли внутри уже бездыханные тела трех взрослых и девятерых детей. Младшей было всего чуть больше года. Еще троих — семилетнюю девочку и двоих взрослых — спасатели вытащили чуть живыми.
«Я был внутри дома после. Там всё сгорело на 100 процентов. Ничего не осталось, только стены. Говорят, что 12 человек умерли, трое остались», — рассказал сосед Каирберген Божымбетов.
Вчера погибших в огне уже похоронили. «Сейчас эксперты определяют причины пожара. Идет следствие. По факту возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение требований пожарной безопасности”. Семье оказывается вся необходимая помощь, в первую очередь медицинская и психологическая», — сообщили в акимате Туркестанской области.
Из трех выживших двое находятся на искусственной вентиляции легких. Все с разной степенью ожогов. Для помощи местным врачам из Шымкента прилетела бригада медицинской авиации. При необходимости пострадавших тут же транспортируют в Астану.