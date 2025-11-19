На Украине военкомы похитили многодетного священника УПЦ

Ранее Life.ru сообщал, что митрополит УПЦ Феодосий направил обращение в ООН, где рассказал о давлении на украинских православных священников. Он отметил, что клирики могут получить отсрочку только после перехода в структуру, созданную украинскими властями, и назвал это способом принуждения. По словам митрополита, священнослужители по церковным правилам не могут участвовать в боевых действиях, но их всё равно пытаются отправить на фронт, что выглядит как откровенная дискриминация.