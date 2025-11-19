Монеточку оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

По данным следствия, Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагентов, однако продолжила распространять материалы в соцсетях без обязательной маркировки. Ей заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.