На Камчатке возбудили уголовное дело о мошенничестве с билетами в театр

«Обратился 28-летний житель Петропавловска-Камчатского с сообщением, что его деньги списали на неизвестные счета после перехода по ссылке, предоставленной мошенниками под видом покупки билетов в театр», — рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, мужчине в интернете написала девушка с предложением вместе сходить в театр. Она прислала ему ссылку для оформления билетов, по которой он перешёл и указал данные своей банковской карты.
После оплаты первого взноса в размере 7 тысяч рублей билеты так и не поступили. Затем потерпевший связался со службой поддержки сайта и в ходе переписки сделал ещё пять платежей.
В итоге с его карты было списано в общей сложности 114 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Недавно стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана. Любителям онлайн-знакомств стоит быть осторожнее. Злоумышленники начинают общение с видео- и голосовых сообщений, а затем вовлекают жертву в псевдоинвестиции или присылают ссылки на фальшивые сайты.