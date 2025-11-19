Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке возбудили уголовное дело о мошенничестве с билетами в театр

В Камчатском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как у местного жителя украли 114 тысяч рублей при попытке купить билеты в театр. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю в Telegram-канале.

Источник: Комсомольская правда

«Обратился 28-летний житель Петропавловска-Камчатского с сообщением, что его деньги списали на неизвестные счета после перехода по ссылке, предоставленной мошенниками под видом покупки билетов в театр», — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, мужчине в интернете написала девушка с предложением вместе сходить в театр. Она прислала ему ссылку для оформления билетов, по которой он перешёл и указал данные своей банковской карты.

После оплаты первого взноса в размере 7 тысяч рублей билеты так и не поступили. Затем потерпевший связался со службой поддержки сайта и в ходе переписки сделал ещё пять платежей.

В итоге с его карты было списано в общей сложности 114 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество.

Недавно стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана. Любителям онлайн-знакомств стоит быть осторожнее. Злоумышленники начинают общение с видео- и голосовых сообщений, а затем вовлекают жертву в псевдоинвестиции или присылают ссылки на фальшивые сайты.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше