Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина на «Ладе» насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло на трассе в Барабинском районе Новосибирской области. Предварительно установлено, что женщина-водитель, управляя «Ладой Калина», на первом километре дороги К-23 насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— Водитель 1970 года рождения ночью 19 ноября двигалась на «Ладе Калина» со стороны Куйбышева в сторону Барабинка и совершила наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм мужчина, на вид 40 лет, скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося.