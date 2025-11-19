Женщина на «Ладе» насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло на трассе в Барабинском районе Новосибирской области. Предварительно установлено, что женщина-водитель, управляя «Ладой Калина», на первом километре дороги К-23 насмерть сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
— Водитель 1970 года рождения ночью 19 ноября двигалась на «Ладе Калина» со стороны Куйбышева в сторону Барабинка и совершила наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм мужчина, на вид 40 лет, скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.
Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося.