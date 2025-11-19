В Ленинском районе Новосибирска питбуль напал на мужчину

По данным полиции, владелец собаки не использовал поводок и намордник, а животное было направлено на прохожего намеренно.
Пострадавший получил рваные раны затылка и травму глаза, на который наложено около 20 швов. Медики отмечают, что повреждение могло затронуть сонную артерию. В настоящее время мужчина находится на постельном режиме и временно не может работать.
Полиция зарегистрировала заявление о нападении и проводит проверку. Адвокат пострадавшего сообщил, что степень тяжести травм определит судебно-медицинская экспертиза, а мужчина имеет право на компенсацию расходов на лечение и морального вреда.