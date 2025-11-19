В нацпарке на юге Чили из-за резкого ухудшения погоды погибли пять человек

Пять человек погибли в популярном у туристов национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили в результате резкого ухудшения погодных условий, сообщил офис представителя чилийского президента в регионе Магальянес.
Двое из них прибыли из Мексики. Ещё трое погибших числились в списке пропавших без вести.
«Касательно семи человек, которые числились пропавшими, удалось подтвердить, что четверо из них живы. К сожалению, трое погибли: гражданка и гражданин Германии и подданная Великобритании», — уточняется в сообщении.
Они находились в одном из секторов кругового маршрута, считающийся более сложным, чем тот, который чаще всего выбирают путешественники. 17 ноября в этой области выпал снег и наблюдались сильные порывы ветра.
Для обеспечения безопасности часть национального парка пришлось закрыть для посещения.
