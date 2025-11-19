В крупном пожаре в Японии сгорели более 170 домов

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ сделала заявление о причинах мощного пожара на газопроводе под Омском. Оказалось, что возгорание произошло из-за ремонтных работ, проводившихся на наземном участке. Пламя быстро локализовали и никто не пострадал.