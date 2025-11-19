Водитель, сбивший пенсионерку с внучкой на пешеходном переходе во Владивостоке, имеет проблемы с документами

27-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Prius, двигался в сторону проспекта 100-летия Владивостока и наехал на 61-летнюю женщину и её внучку. Удар приняла на себя бабушка, ей назначили амбулаторное лечение. Девочка при наезде упала на асфальт, но отделалась сильным испугом, телесных повреждений не получила. ДТП произошло 17 ноября в 16:15.
Установлено, что водитель был трезв, в этом году к ответственности за нарушения Правил дорожного движения не привлекался, его стаж управления транспортным средством составляет один год. Однако у мужчины обнаружились проблемы с водительскими документами, и чем на него оформили протоколы по двум статьям:
ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ «Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями»;
ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства».
Третий протокол оформили на него за то, что он не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть там, где им положено, поэтому имевшим на дороге приоритет (статья 12.18 КоАП РФ). По четвёртому нарушению проводится административное расследование — по факту, собственно, автоаварии (статья 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение нетяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Об автоаварии рассказывала в социальных сетях дочь пострадавшей женщины. Её возмущение вызвали небезопасность пешеходного перехода и слишком мягкое наказание водителю. Женщина утверждала, что прибывшие инспекторы ГАИ сообщили, что максимальное наказание для водителя — штраф в 1500 рублей, утверждая, что это максимальное наказание. Однако по статье 12.24 КоАП РФ минимальный штраф сейчас составляет 3 750 рублей, при этом нужно установить, лёгкий или среднетяжёлый вред причинён потерпевшему. За вред здоровью средней тяжести нижняя граница штрафа составляет уже 15 тысяч рублей.
18 ноября во Владивостоке в ДТП пострадала ещё одна пенсионерка. На остановке «Энерготехникум» водитель автобуса начал движение, когда у дверей находилась пожилая женщина, и переехал ей ногу. Информацию распространили в социальных сетях, очевидцы просили надзорные и правоохранительные органы обратить внимание на хитрый план водителя: после того, как бригада скорой медицинской помощи закончила свою работу с пострадавшей, шофёр, не дождавшись сотрудников Госавтоинспекции, переставил автобус дальше от пешеходного перехода. Очевидцы высказали опасения, что он планировал «рассказать полицейским байку, что бабушка перебегала дорогу в запрещенном месте». Публикацией заинтересовалась прокуратура. Следственный комитет тоже обнаружил публикацию о наезде водителя-мигранта на пенсионерку в районе автобусной остановки, при этом иностранец «пытался уйти от ответственности». По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Доклад о расследовании обстоятельства ДТП затребовал председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин.