Водитель, сбивший пенсионерку с внучкой на пешеходном переходе во Владивостоке, имеет проблемы с документами

18 ноября во Владивостоке в ДТП пострадала ещё одна пенсионерка. На остановке «Энерготехникум» водитель автобуса начал движение, когда у дверей находилась пожилая женщина, и переехал ей ногу. Информацию распространили в социальных сетях, очевидцы просили надзорные и правоохранительные органы обратить внимание на хитрый план водителя: после того, как бригада скорой медицинской помощи закончила свою работу с пострадавшей, шофёр, не дождавшись сотрудников Госавтоинспекции, переставил автобус дальше от пешеходного перехода. Очевидцы высказали опасения, что он планировал «рассказать полицейским байку, что бабушка перебегала дорогу в запрещенном месте». Публикацией заинтересовалась прокуратура. Следственный комитет тоже обнаружил публикацию о наезде водителя-мигранта на пенсионерку в районе автобусной остановки, при этом иностранец «пытался уйти от ответственности». По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Доклад о расследовании обстоятельства ДТП затребовал председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин.