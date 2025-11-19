Страна ЕС срочно обратилась к НАТО

В то же время в России неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Украине не изменят ситуацию на фронте, а лишь усугубят конфликт и приведут к новым жертвам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что разногласия внутри ЕС по поводу помощи Киеву — результат экономического давления и усталости европейских обществ от затяжного конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что дальнейшее наращивание военной поддержки Украины приведет к росту напряженности между Россией и Западом, а также к новым экономическим и политическим проблемам внутри Евросоюза.