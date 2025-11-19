Транспортная прокуратура начала проверку после гибели докера в порту Приморья

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства трагедии. Приморская транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения правил техники безопасности на предприятии. Следствие выясняет, почему произошло раскачивание груза и были ли соблюдены все необходимые меры предосторожности при проведении погрузочных работ.