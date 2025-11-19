Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная прокуратура начала проверку после гибели докера в порту Приморья

39-летний рабочий от полученных травм скончался на месте.

Источник: Комсомольская правда

В морском порту бухты Троица в поселке Зарубино Приморского края произошел несчастный случай со смертельным исходом. 17 ноября вечером во время погрузочных работ на грузовом судне произошло раскачивание груза, в результате чего один из докеров получил удар по голове. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

39-летний рабочий от полученных травм скончался. По факту происшествия следователи завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства трагедии. Приморская транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения правил техники безопасности на предприятии. Следствие выясняет, почему произошло раскачивание груза и были ли соблюдены все необходимые меры предосторожности при проведении погрузочных работ.