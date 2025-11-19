Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NHK: на юго-западе Японии пожар уничтожил более 170 строений

Один человек числится пропавшим без вести в связи с пожаром в префектуре Оита.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 170 домов и других строений сгорели в результате масштабного пожара в префектуре Оита на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK.

Сигнал о происшествии поступил вечером 18 ноября. Пожарные ведут борьбу с огнём более 12 часов. Из близлежащих домов были эвакуированы не менее 175 человек. Этих людей временно разместили в эвакуационном центре.

Также сообщается, что как минимум один человек числится пропавшим без вести.

Напомним, в августе в японской Осаке произошёл пожар в семиэтажном здании, которое находится в одном из наиболее популярных у молодежи и туристов районов — Дотонбори. Он вспыхнул на первом этаже, где расположены рестораны и бары.