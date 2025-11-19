NHK: на юго-западе Японии пожар уничтожил более 170 строений

Свыше 170 домов и других строений сгорели в результате масштабного пожара в префектуре Оита на юго-западе Японии, сообщил телеканал NHK.
Сигнал о происшествии поступил вечером 18 ноября. Пожарные ведут борьбу с огнём более 12 часов. Из близлежащих домов были эвакуированы не менее 175 человек. Этих людей временно разместили в эвакуационном центре.
Также сообщается, что как минимум один человек числится пропавшим без вести.
Напомним, в августе в японской Осаке произошёл пожар в семиэтажном здании, которое находится в одном из наиболее популярных у молодежи и туристов районов — Дотонбори. Он вспыхнул на первом этаже, где расположены рестораны и бары.