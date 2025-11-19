Ричмонд
Монеточку* оштрафовали на 50 тысяч за нарушение правил деятельности иноагента

Столичный суд назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей певице Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка*, из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

— Басманный районный суд Москвы признал Гырдымову* виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП России «Непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах», и назначил ей административный штраф в размере 50 тысяч рублей, — сказала представитель суда.

Согласно КоАП России, санкция за это правонарушение предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей, говорится в статье.

Квартира Монеточки* в Москве находится в залоге у банка с 2023 года. Недвижимость площадью 61 квадратный метр расположена в Малом Казенном переулке, следует из данных Росреестра. Жилище находилось в совместной собственности с 2023 года. И тогда же его изъяла финансовая организация в счет задолженности по ипотеке.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.