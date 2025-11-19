Ричмонд
Около 50 человек получили травмы на гололеде в двух районах Новосибирска

16 горожан травмировались в Центральном округе, 31 пешеход — в Калининском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске за неделю с 10 по 16 ноября травмы на гололеде получили около 50 человек. И это данные только по двум районам города — Калининскому и Центральному округу.

Как доложил на оперативном совещании с мэром глава Центрального округа Владимир Захаров, за указанный период в травмпункты обратились 16 местных жителей, что на четыре человека больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

По словам главы Калининского района Новосибирска Германа Шатулы, на скользких тротуарах травмы получили 31 человек, при этом 21 из них упали во дворах домов.