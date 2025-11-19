Китай начал платить России за один ресурс больше важного конкурента

Цена на уголь из РФ в Китае превысила южнокорейскую.
В начале ноября 2025 года стоимость российского энергетического угля в Китае превысила цены на традиционно более премиальном рынке Южной Кореи. Разница составила около 7%. Спрос на этот ресурс в КНР поддерживается ограниченным предложением и началом отопительного сезона.
«По итогам первой недели ноября стоимость угля в Китае на условиях CFR (продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна) достигла 101−102 доллара за тонну, что примерно на 7% выше цен в Южной Корее. Партия российского угля с танкера Handymax (дедвейт до 60 тыс. тонн) калорийностью 6000 ккал на килограмм была отгружена в Китай по 104−105 долларов за тонну», — написал «Коммерсант».
На южнокорейском рынке, напротив, цены снижаются из-за избыточного предложения и демпинга со стороны колумбийских поставщиков. При этом в Южной Корее сохраняется негласный лимит на закупку энергетического угля из РФ, уточнило издание.
Как сообщало URA.RU ранее, в конце октября энергетический и металлургический уголь из России, поставляемый в Китай, подорожал почти на 5%. Эти показатели стали максимальными с конца 2024 года. Кроме того, стоимость российского PCI (пылеугольного топлива) выросла до 137 долларов за тонну, а премиальный коксующийся уголь (PLV) достиг 202 долларов за тонну.