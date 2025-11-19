Китай начал платить России за один ресурс больше важного конкурента

Как сообщало URA.RU ранее, в конце октября энергетический и металлургический уголь из России, поставляемый в Китай, подорожал почти на 5%. Эти показатели стали максимальными с конца 2024 года. Кроме того, стоимость российского PCI (пылеугольного топлива) выросла до 137 долларов за тонну, а премиальный коксующийся уголь (PLV) достиг 202 долларов за тонну.