«Мы ценим»: Трамп обратился к России

«Китай, который был против, воздержался и не проголосовал против, и Россия, которая тоже была против, не проголосовала против. Мы это ценим, потому что один голос против — и этого бы не случилось», — заявил Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости. Президент США отметил, что ООН приняла резолюцию по Газе почти единогласно.