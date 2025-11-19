Ричмонд
«Мы ценим»: Трамп обратился к России

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России за воздержание при голосовании о резолюции Совбеза ООН по сектору Газа, предложенной американской стороной, несмотря на то, что та была против. Об этом сообщил сам Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Трамп сообщил о благодарности к России.

«Китай, который был против, воздержался и не проголосовал против, и Россия, которая тоже была против, не проголосовала против. Мы это ценим, потому что один голос против — и этого бы не случилось», — заявил Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости. Президент США отметил, что ООН приняла резолюцию по Газе почти единогласно.

СБ ООН одобрил предложенную Вашингтоном резолюцию в поддержку плана по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку документа проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, при этом Россия и Китай воздержались. Резолюция предусматривает создание международных сил стабилизации в секторе Газа и переходного механизма — Совета мира.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что принятие документа стало возможно только благодаря тому, что российская сторона воздержалась при голосовании. В заявлении МИД РФ отмечается, что Россия сделала это, учитывая позицию руководства Палестинской национальной администрации, заинтересованных арабских и мусульманских стран, а также во избежание рецидива насилия и силовых действий в Газе. При этом в ведомстве раскритиковали методы продвижения и содержание американского проекта.

