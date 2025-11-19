Силы ПВО отразили налёт украинских беспилотников на Ростовскую область

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле.
Ранее Life.ru сообщал, что в двух крупных аэропортах на юге России — Геленджика и Краснодара — временно ограничили приём и выпуск самолётов. Позднее к ним присоединилась воздушная гавань Тамбова.
