Спасатели обследовали еще одну пещеру под Красноярском в поисках Усольцевых

Пещеру глубиной в 15 метров обследовали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом сообщается во вторник, 18 ноября, в Telegram-канале отряда.
17 ноября спасатели по заявке полиции выехали в Партизанский район на поиски Усольцевых, которые пропали в туристическом походе под Красноярском.
— 18 ноября спасателями была обследована пещера глубиной 15 метров и протяженностью 30 метров. Также обследовано 2,5 километра лесного и скального массива, — сказано в публикации.
Уточняется, что поиски результатов не дали и в среду, 19 ноября, будут продолжены.
Пропавшую в тайге семью Усольцевых ищут уже второй месяц. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. Все чаще звучит догадка о том, что Усольцевы сбежали в Соединенные Штаты. А недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.